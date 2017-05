Après avoir achevé les tests sur le FETT - First engine to test, qui rassemble toutes les nouvelles technologies pour tester leur opérabilité -, GE lance les essais de certification du GE9X sur le deuxième moteur en configuration de production. Le motoriste a annoncé le 18 mai que les premiers essais avaient eu lieu dans ses installations de Peebles, dans l'Ohio.



« Après une année entière d'efforts de validation sur le FETT, nous sommes confiants alors que nous nous entrons dans le programme de certification avec le second moteur », commente Ted Ingling, directeur général du programme GE9X. « En intégrant les leçons du FETT, nous commençon le programme de certification dans une configuration stable et nous nous mettons en place pour respecter les attentes de nos clients en termes de calendrier et de performances dès le premier jour de l'entrée en service ». Ces essais, qui se sont achevés sur des tests de givre, ont permis de recueillir des données critiques sur les systèmes et de vérifier les performances aérodynamiques, mécaniques et le comportement thermique.



GE précise que les troisième et quatrième GE9X sont en production à Evendale (Ohio). Le quatrième sera affecté le premier affectés aux essais en vol et sera donc installé sur le 747-400 servant de banc d'essais volant à Victorville (Californie). Cette installation devrait intervenir avant la fin de l'année.



Le GE9X a été développé pour équiper la famille 777X de Boeing. Le moteur, qui doit être capable de fournir une puissance de l'ordre de 100 000 livres de poussée, sera doté d'un fan en composites de 134 pouces. Parmi ses autres caractéristiques majeures se comptent son compresseur à onze étages et sa chambre de combustion TAPS III, ainsi que le recours aux composants en céramique (CMC) dans les sections chaudes.