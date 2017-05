SIA Group, maison mère de Singapore Airlines, a publié ses résultats annuels pour l'exercice 2016-17 clos le 31 mars 2017.



Le groupe singapourien annonce une importante baisse de son bénéfice net annuel (-55,2%) à 360 millions de dollars singapouriens (232 MEUR) alors que son chiffre d'affaires a connu une légère baisse sur la période (-2,4%) à 14,86 milliards de dollars (9,6 MdEUR).



Le bénéfice opérationnel du groupe, qui comprend Singapore Airlines, Silkair, Budget Aviation Holdings (Scoot, Tiger), SIA Cargo et SIA Engineering, affiche quant à lui une baisse de 8,5% à 623 millions de dollars (402 MEUR).



SIA Group a particulièrement été plombé par ses résultats du quatrième trimestre (janvier-mars), avec une perte nette de 138 millions de dollars (89 MEUR), contre un bénéfice net de 225 millions de dollars à la même période un an plus tôt.



Pour la seule compagnie Singapore Airlines, le bénéfice opérationnel chute de plus de 20% sur l'année à 386 millions de dollars singapouriens, victime d'une baisse du nombre de passagers transportés et d'une baisse du yield de 3,8%.



SIA Group explique dans un communiqué qu'« une concurrence intense résultant d'une capacité excédentaire sur les principaux marchés, associée à de l'incertitude géopolitique et économique, continue d'exercer une pression sur le yield. »



Le groupe Singapore Airlines précise aussi que l'ajout d'avions modernes et économes en carburant, avec de nouvelles cabines, va lui permettre d'étendre son réseau et d'améliorer sa compétitivité, aussi bien sur l'activité « full-service » (Singapore Airlines, Silkair) que sur le low-cost (Scoot, Tiger Airways). Le groupe singapourien rappelle d'ailleurs que Tiger se prépare à opérer sous la marque Scoot, avec plus de synergies à venir sur cette branche d'activité.



Singapore Airlines doit recevoir dix nouveaux A350-900 et 3 A380 durant l'exercice 2017-18, alors que deux A330-300 (photo), quatre A380-800 (il s'agit d'une information désormais officielle), deux 777-200 et un 777-200ER devront quitter la flotte.



Silkair recevra quant à elle ses quatre premiers 737 MAX 8 sur l'exercice, portant sa flotte à 34 appareils.



Du côté de Budget Aviation Holdings, quatre nouveaux Dreamliner intégreront la flotte de Scoot, auxquels s'ajouteront les retours de 3 A320 loués à Indigo. Deux A320 quitteront cependant la flotte (fin de leasing) ce qui portera la flotte low-cost de SIA Group à 40 appareils. La flotte de SIA Cargo n'évoluera pas.