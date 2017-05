L'aéroport de Barcelone saturé, Madrid promet des solutions

A l'approche de la haute saison touristique, le gouvernement espagnol a promis jeudi d'en finir avec les longues files d'attente que connait depuis plusieurs semaines l'aéroport de Barcelone, dans le nord-est du pays. Le deuxième aéroport d'Espagne sature depuis l'entrée en vigueur en avril d'une réglementation européenne exigeant la consultation de base de données pour tout voyageur entrant dans l'espace Schengen, y compris pour les ressortissants de cet espace de libre circulation, qui n'étaient jusqu'ici soumis qu'à une simple consultation de leur document d'identité. Les contrôles systématiques provoquent des files d'attente allant jusqu'à trois heures à l'aéroport de Barcelone-El Prat, notamment les jours de forte activité, car "le nombre de policiers n'est pas suffisant", a reconnu jeudi le préfet de Catalogne, Enric Millo. Le gouvernement espagnol s'est engagé à augmenter l'effectif de l'aéroport de 50 agents et à acquérir 40 scanners de passeports pour écourter l'attente. "Les nouveaux équipements arriveront en juin et cela se ressentira beaucoup. D'ici l'été, nous prévoyons un fonctionnement normal", a assuré Enric Millo à la radio catalane Rac1. Le gouvernement régional indépendantiste de Catalogne, en conflit avec Madrid, a accusé le gouvernement central de "saboter" la forte croissance du trafic aérien de l'aéroport pour qu'il ne fasse pas d'ombre à celui de Madrid-Barajas. "Pour eux, l'aéroport de Barcelone est un aéroport subsidiaire. Je suis convaincu qu'une telle situation serait impensable à Madrid", a affirmé le responsable des infrastructures du gouvernement catalan, Josep Rull. Selon le gouvernement espagnol, cette réglementation européenne, destinée à lutter contre le retour en Europe de jihadistes partis en Syrie et Irak, touche tous les aéroports espagnols, même si celui de Barcelone l'est davantage en raison de sa croissance récente. "Barajas a une structure adaptée à sa réalité, mais El Prat est en croissance constante", a répondu Enric Millo, rappelant que le trafic était passé de 27,4 millions de passagers en 2009 à 44,1 millions en 2016, six millions de moins que celui de Madrid. Cette augmentation est due à l'implantation de nombreuses compagnies low-cost dans l'aéroport, ainsi qu'à l'attractivité de la côte catalane, la "Costa Brava", la plus visitée d'Espagne.