Démonstrations en vol pour le F-35 au Salon du Bourget

Selon plusieurs médias américains, les deux F-35 présents au Salon du Bourget, qui se tiendra du 19 au 25 juin prochain, devraient effectuer des démonstrations en vol. Celles-ci ne seront en revanche pas assurées par des pilotes de l'US Air Force, mais pas des pilotes d'essais de Lockheed Martin.



Les deux F-35A qui assureront le spectacle aérien sont issus des bases de l'USAF de Hill, dans l'Utah et de Luke, en Arizona. La première héberge le premier escadron opérationnel de l'armée de l'air américaine sur F-35, le 34th Fighter squadron, la seconde constitue le pôle de formation et d'entraînement des pilotes de toutes les nationalités ayant acquis le F-35.



Le chef d'état-major de l'US Air Force, le général David Goldfein, a confirmé le 8 mai dernier l'envoi de deux F-35 sur le territoire français afin de participer au Salon du Bourget. Huit autres avions sont actuellement en déploiement opérationnel en Europe, afin de participer à des exercices interalliés.



La version conventionnelle du F-35A a obtenu sa capacité opérationnelle initiale en août 2016. L'USAF devrait recevoir plus de 1 700 chasseurs de Lockheed Martin.