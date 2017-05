Safran récupère le MCO des moteurs de NH90 allemands

Safran Helicopter Engines annonce avoir remporté le marché de MCO des moteurs RTM322 allemands. Le marché, d'un montant non-dévoilé, porte sur l'ensemble des opérations de maintenance des moteurs des NH90 de l'armée allemande, aussi bien en version terrestre que navale, pour une durée de sept années.



Les forces armées allemandes devraient disposer à terme d'une flotte de cent NH90, dont 82 TTH et 18 NFH. Quarante-sept hélicoptères de la version terrestre ont d'ores et déjà été livrés, tandis que le premier « Sea Lion » a effectué son premier vol en décembre dernier et devrait être réceptionné par la marine allemande en 2019.