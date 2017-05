L'eurodéputée Sylvie Goulard a été nommée au poste de ministre des Armées cet après-midi. Elle succède ainsi à Jean-Yves Le Drian, qui prend pour sa part la direction du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.



Élue en 2009 au Parlement européen au sein du groupe Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe, réélue en 2014, Sylvie Goulard a notamment été membre de la Commission des affaires économiques et monétaires.