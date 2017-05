ECA Group présente sa tablette compacte TP10 compatible ARINC 429

La division aéronautique d'ECA Group a profité de la dernière édition de MRO Americas, le grand salon de la maintenance qui s'est tenu fin avril à Orlando (Floride), pour présenter sa nouvelle tablette TP10-A429, un outil de diagnostic des systèmes avions compatible avec le bus standard ARINC 429.



Comme nous l'a précisé Éric Boislève, ce lecteur/émetteur ARINC 429 particulièrement compact a été lancé juste avant le salon MRO Americas. Il se destine aux opérateurs et aux sociétés de maintenance, mais aussi aux avionneurs et aux équipementiers. « Nos ergonomes ont beaucoup réfléchi au design de l'outil pour arriver avec un facteur de forme compact, intuitif et complet, car la tablette intègre les bases de données intégrées pour la norme ARINC 429 ».



Aziz Tahiri, Responsable Marketing Technique d'ECA Aerospace, nous a expliqué que pour pouvoir discuter avec un équipement, dans le cadre d'un « troubleshouting » pour remettre en service un avion, il faut pouvoir se mettre en interface avec ses systèmes, « soit en simulation de trame ARINC 429 pour voir si le message est bien réceptionné ou à l'inverse en réception de trame ARINC 429 pour vérifier que le message est bien émis. »



L'intérêt de ce type d'outillage, c'est de pouvoir détecter et identifier la panne le plus rapidement possible, sans avoir à démonter tous les LRU ou tous les équipements embarqués jusqu'à la résolution du problème. « L'avion permet déjà de faire des premiers diagnostics, mais il va incriminer une chaîne de systèmes plutôt qu'un équipement en particulier » nous a expliqué Éric Boislève. « La détection de la cause racine n'est pas toujours évidente. »



Bien sûr, des outils similaires utilisant ce principe existent déjà sur le marché, mais ils ont plutôt la forme de calculatrices, avec des écrans tactiles de petite taille, beaucoup de boutons, ce qui induit une navigation difficile. Aziz Tahiri explique aussi que les langages utilisés sur ces outils sont souvent complexes, arrivant assez vite avec des notions de trame en binaire, ce qui implique aussi une mise en oeuvre complexe qui influe sur le temps de dépannage.



« Notre produit est très innovant, avec une dalle tactile de près de 10 pouces qui permet de naviguer dans une base de données qui capitalise tous les équipements de l'avion et tous les bus ARINC 429 », annonce Aziz Tahiri. Il précise aussi que les équipes d'ergonomes logiciels d'ECA Group ont beaucoup réfléchi à l'interface utilisateur pour que le système soit le plus convivial et le plus efficace possible afin de réduire au maximum les temps d'immobilisation de l'avion.



Il ajoute également que la tablette TP10-A429 se base sur une architecture Linux de manière à ce qu'ECA Aerospace dispose d'une autonomie complète sur la durée de vie du produit, notamment au niveau de la gestion de l'obsolescence des composants électroniques. « L'outil a été conçu pour ne pas se dégrader dans un environnement de maintenance aéronautique, notamment pour résister à la pluie ou aux fluides hydrauliques de type Skydrol.



Aziz Tahiri nous a enfin annoncé que d'autres produits de ce type étaient déjà dans les tuyaux d'ECA Aerospace, toujours fortement axés sur l'aspect compact et intuitif. À suivre...