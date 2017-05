Comment Rolls-Royce fait face à la croissance à venir de l'activité maintenance

On parle beaucoup de Rolls-Royce pour ses activités de production de moteurs. Mais l'industriel britannique a une seconde activité phare : la maintenance. Et l'importance de la MRO pour le motoriste saute aux yeux dès que l'on regarde les premières lignes de ses résultats annuels : elle représentait plus de la moitié du chiffre d'affaires annuel de la division Civil Aerospace du groupe - atteignant 52% en 2016.



La tendance n'est pas près de se retourner. Rolls-Royce prévoit que le nombre de moteurs en service va doubler en (...)