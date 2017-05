Boeing livre le premier 737 MAX à Malindo Air

Celle-ci avait annoncé qu'elle serait la première à exploiter le 737 MAX 8 en mars dernier. Elle avait à cette occasion indiqué que le 737 MAX 8 allait lui permettre d'atteindre des destinations plus lointaines. Il est voué à tenir un rôle prédominant au sein de la compagnie : « nous pensons que le 737 MAX va devenir la pièce maîtresse de notre flotte », s'est réjoui Chandran Rama Muthy, le CEO de Malindo Air.



Portant le numéro de série 5948 et immatriculé 9M-LRC, ce 737 MAX 8 a été remis à Malindo avec une nouvelle livrée arborant les couleurs de Batik Air Malaysia. Il s'agit en effet de la nouvelle marque commerciale de la filiale du Lion Group en Malaisie. Le changement de nom sera effectif au second semestre et vise à renforcer les liens entre Malindo - qui réalise des vols internationaux - et Batik Air - compagnie full-service spécialisée dans les routes intérieures en Indonésie.



Le 737 MAX 8 fait partie de la commande passée par Lion Air en 2013, qui portait notamment sur 201 737 MAX et qui avait fait de la low-cost indonésienne la cliente de lancement du 737 MAX 9.



La famille 737 MAX compte trois membres, le MAX 7, le MAX 8 et le MAX 9. Un MAX 10 est actuellement proposé aux clients potentiels de cette version encore allongée de l'appareil (1,68 m par rapport au MAX 9 selon les premières révélations de l'avionneur en mars) mais il n'a pas encore été officiellement lancé.



Les problèmes détectés sur une partie restreinte de la flotte de LEAP-1B n'ont effectivement pas modifié le calendrier de Boeing. L'avionneur a célébré le 16 mai la livraison du tout premier 737 MAX, un 737 MAX 8 qui a rejoint la flotte de Malindo Air. Il entrera prochainement en service, faisant de la compagnie malaisienne l'opératrice de lancement de l'appareil.Celle-ci avait annoncé qu'elle serait la première à exploiter le 737 MAX 8 en mars dernier. Elle avait à cette occasion indiqué que le 737 MAX 8 allait lui permettre d'atteindre des destinations plus lointaines. Il est voué à tenir un rôle prédominant au sein de la compagnie : «», s'est réjoui Chandran Rama Muthy, le CEO de Malindo Air.Portant le numéro de série 5948 et immatriculé 9M-LRC, ce 737 MAX 8 a été remis à Malindo avec une nouvelle livrée arborant les couleurs de Batik Air Malaysia. Il s'agit en effet de la nouvelle marque commerciale de la filiale du Lion Group en Malaisie. Le changement de nom sera effectif au second semestre et vise à renforcer les liens entre Malindo - qui réalise des vols internationaux - et Batik Air - compagnie full-service spécialisée dans les routes intérieures en Indonésie.Le 737 MAX 8 fait partie de la commande passée par Lion Air en 2013, qui portait notamment sur 201 737 MAX et qui avait fait de la low-cost indonésienne la cliente de lancement du 737 MAX 9.La famille 737 MAX compte trois membres, le MAX 7, le MAX 8 et le MAX 9. Un MAX 10 est actuellement proposé aux clients potentiels de cette version encore allongée de l'appareil (1,68 m par rapport au MAX 9 selon les premières révélations de l'avionneur en mars) mais il n'a pas encore été officiellement lancé.