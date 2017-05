Levée de risque pour les sièges éjectables du F-35A

Parmi les ajustements effectuées, l'ajout d'un « interrupteur » pour retarder légèrement et diminuer la force de l'ouverture du parachute à haute vitesse pour les pilotes plus légers, l'intégration d'un soutien cervical pour éviter la bascule en arrière de la tête du pilote lors de l'éjection et enfin l'introduction de casques plus légers. La solution est certifiée pour les pilotes pesant de 46 à 110 kg. Le rétrofit des sièges a d'ores et déjà débuté et les casques sont en phase de pré-production, la production de série étant prévue pour la fin d'année.



L'US Air Force a réceptionné plus de 100 F-35A, formé plus de 400 pilotes, qui ont accumulé 40 000 heures de vol. Les pilotes de moins de 61kg vont de nouveau être autorisés à prendre les commandes du F-35A. L'US Air Force a en effet levé les restrictions imposées en 2015, suite à la découverte de risques accrus de blessures au niveau de la nuque lors d'une éventuelle éjection d'un pilote affichant un poids inférieur à 61kg dans une enveloppe de vol en particulier.Parmi les ajustements effectuées, l'ajout d'un «» pour retarder légèrement et diminuer la force de l'ouverture du parachute à haute vitesse pour les pilotes plus légers, l'intégration d'un soutien cervical pour éviter la bascule en arrière de la tête du pilote lors de l'éjection et enfin l'introduction de casques plus légers. La solution est certifiée pour les pilotes pesant de 46 à 110 kg. Le rétrofit des sièges a d'ores et déjà débuté et les casques sont en phase de pré-production, la production de série étant prévue pour la fin d'année.Le Mk16US16E est produit par Martin Baker, leader sur le marché des sièges éjectables, qui fournit également la variante destinée au Rafale (à ce sujet, voir : Le MkF16F, l'assurance-vie du pilote ).L'US Air Force a réceptionné plus de 100 F-35A, formé plus de 400 pilotes, qui ont accumulé 40 000 heures de vol.