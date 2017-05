Kenya Airways confie la maintenance de ses APU à EPCOR

Kenya Airways s'est tourné vers EPCOR, filiale d'AFI KLM E&M pour la révision et les réparations de tous ses APU. Ce contrat exclusif concerne les générateurs auxiliaires des 787 (APS5000), 737 NG (GTCP131-9B) et Embraer 190 (APS2300).



Les prestations comprennent la révision et les réparations des APU ainsi qu'un support logistique / AOG et la mise à disposition d'APU de rechange. Kenya Airways avait déjà utilisé les services d'EPCOR pour ses monocouloirs Boeing.