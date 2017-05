Iran Air reçoit ses 4 premiers ATR 72-600

ATR a célébré le 16 mai la livraison des quatre premiers ATR 72-600 d'Iran Air. Les biturbopropulseurs sont les premiers d'une commande ferme de vingt appareils à rejoindre la flotte de la compagnie.



Ils seront utilisés sur ses liaisons régionales, avec un objectif d'amélioration de la connectivité entre les régions iraniennes. Si le réseau intérieur était déjà dense, la levée des sanctions va permettre le développement de l'économie et du tourisme dans le pays, et par là du transport aérien.



ATR souligne que ses appareils sont particulièrement adaptés aux opérations en Iran, car ils sont capables d'atterrir sur des pistes non préparées, courtes ou en région montagneuses. Or les infrastructures aéroportuaires ont besoin d'être mises à jour.



La commande avait été signée en février 2016 et comprenait des options pour vingt appareils supplémentaires, ce qui portait sa valeur totale à un milliard de dollars. Les livraisons des ATR 72-600 fermes devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2018.