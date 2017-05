Congo Airways fait appel à AFI KLM E&M pour des grandes visites A320

Congo Airways a choisi AFI KLM E&M pour deux Checks-C A320. Les grandes visites de maintenance des monocouloirs seront réalisées à Casablanca, dans les hangars d'Aerotechnic Industries (ATI), la Co-entreprise détenue à parts égales entre AFI KLM E&M et la compagnie Royal Air Maroc.



Congo Airways, la jeune compagnie nationale de la République démocratique du Congo (RDC) aligne aujourd'hui quatre appareils : les deux A320 (ex-Alitalia), un Bombradier Q400, et un 737-800 loué auprès d'Ethiopian.



Désiré Balazire Bantu, le Président de Congo Airways, a déclaré dans un communiqué que « le positionnement très compétitif de l'offre d'AFI KLM E&M a été déterminant ». Il ajoute que la compagnie est en pleine croissance, avec l'ajout prochain d'un troisième A320.



« Nous avons plus que jamais besoin de pouvoir nous appuyer sur un partenaire MRO à l'expertise reconnue à l'échelle internationale. » a-t-il ajouté.