Hausse de 7% du trafic des aéroports parisiens en avril

Le trafic des aéroports parisiens a progressé de 7,1% en avril par rapport à 2016, poussé par un bond de plus de 10% dans les zones Afrique, Amérique du Nord et Moyen-Orient, a annoncé lundi leur gestionnaire Groupe ADP. Les aéroports de Paris ont accueilli 8,8 millions de passagers en avril, dont 6 millions à Paris-Charles de Gaulle (+7,8%) et 2,8 millions à Paris-Orly (+5,8%), précise ADP dans un communiqué. Le trafic international (hors Europe) a bondi de 9,3%, en croissance sur l'ensemble des faisceaux: Afrique (12,9%), Amérique du Nord (11,5%), Moyen-Orient (10,5%), Asie-Pacifique (5,1%), Amérique Latine (4,6%) et DOM-COM (2,8%). Ces chiffres confirment la reprise du trafic international après une année 2016 difficile jusqu'à l'automne, en raison de l'impact des attentats commis en France. Depuis le début de l'année, le trafic des deux aéroports parisiens est en progression de 5,6%, avec un total de 30,8 millions de passagers. Le trafic Europe (hors France) est également en nette hausse (7,8%), tandis qu'en France il n'a augmenté que de 0,6%. Le nombre de passagers en correspondance est en revanche en diminution de 2,2% et le taux de correspondance s'établit à 23,4%, en diminution de 1,8 point. Le trafic du groupe turc TAV Airports, qui opère 13 aéroports dont celui d'Istanbul-Atatürk et détenu à 38% par Groupe ADP, est pour sa part en hausse de 10% sur le mois d'avril et de 0,7% depuis le début de l'année. Celui de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45% du capital, est en hausse de 13% en avril et de 10,5% depuis le début de l'année. En 2016, 97 millions de passagers ont été accueillis sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et plus de 42 millions dans les aéroports gérés à l'étranger par sa filiale Aéroports de Paris Management.