Star Alliance, la 1ere alliance mondiale de compagnies aériennes fête ses 20 ans

Déjà 20 ans ! C'est à Francfort le 14 mai 1997 que les cinq compagnies aériennes pionnières, à savoir Air Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Thai Airways et United Airlines lançaient officiellement Star Alliance, le tout premier regroupement mondial de compagnies aériennes. On se souvient d'ailleurs encore des cinq gros-porteurs volant en formation serrée au-dessus de la plateforme aéroportuaire allemande, une opération rendue possible à l'époque par la présence de pilotes militaires à bord.



Depuis ce jour, Star Alliance n'a cessé de croître et reste la plus importante alliance de ce type au monde aujourd'hui, avec ses 28 compagnies membres*, ses quelque 1 300 destinations couvertes et ses 18 400 vols quotidiens. Il s'agit incontestablement de l'un des principaux symboles, et vecteurs, de la mondialisation. Ce succès n'a d'ailleurs pas tardé à être imité par d'autres avec la création des alliances Oneworld et Skyteam, respectivement une et deux années plus tard.



Comme l'a expliqué Jürgen Weber, le patron de Lufthansa à cette époque, à l'occasion de la cérémonie des 20 ans, le succès de la mise en place de Star Alliance n'aurait sans doute pas été possible si les grandes lignes des accords négociés entre les compagnies pionnières n'avaient pu tenir « sur une simple page A4 ». Carsten Spohr, l'actuel PDG de la compagnie allemande, a d'ailleurs bien rappelé que les membres de Star Alliance restaient évidemment des compagnies concurrentes, l'alliance créant de la valeur à ses membres en apportant des avantages à leurs passagers, par exemple avec l'invention de la prise en compte croisée des statuts des voyageurs fréquents. D'ailleurs, les fondements de l'alliance n'ont malheureusement pas empêché les disparitions d'Ansett, de Varig, de Spanair ou de Bmi.



Cette création de valeur restera bien évidemment le principal axe de développement de Star Alliance dans les prochaines années. C'est la mission complexe de Jeffrey Goh, nommé à la tête de l'alliance depuis le début de l'année, alors que les relations entre les compagnies aériennes sont elles aussi de plus en inégales, notamment avec la création de différentes joint-ventures au niveau mondial. La digitalisation croissante des outils de l'alliance, faisant face à des passagers de plus en plus connectés, est l'un des enjeux majeurs de cette stratégie.



En attendant, et pas plus tard que la semaine prochaine, la première alliance mondiale de compagnies aériennes reviendra se poser à Shanghaï avec l'intégration de la compagnie chinoise Juneyao Airlines en tant que « Connecting Partner ». La troisième décennie de Star Alliance commence déjà sous les meilleurs auspices !





(*) Les compagnies membres de Star Alliance sont aujourd'hui : Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, Egyptair, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, Swiss, TAP Portugal, Turkish Airlines, Thai Airways et United.