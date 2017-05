Le PDG de Dassault Aviation évoque un nouveau contrat Rafale en Inde

Le PDG du groupe Dassault, Eric Trappier, a indiqué dimanche que des négociations étaient en cours avec l'Inde pour un nouveau contrat de vente d'au moins une cinquantaine d'avions de combat français Rafale, dans un entretien publié dimanche sur le site en ligne du quotidien Sud Ouest. "Après le contrat signé en Inde, portant sur la livraison de 36 avions Rafale, et la commande de 24 de ces appareils par l'Égypte et de 24 autres par le Qatar, nous devrions bientôt conclure un quatrième contrat à l'étranger, mais ce sera plutôt pour 2018", a déclaré le PDG de l'avionneur, présent à Mérignac (Gironde) pour les 80 ans de la Base aérienne militaire 106 et un meeting aérien. "Nous sommes notamment en négociations avec la Malaisie pour 18 avions, mais aussi avec l'Inde pour un deuxième contrat", a-t-il indiqué. "Les besoins en Inde sont immenses. Ainsi, pour la Marine, il est question de 57 avions", a-t-il souligné, ajoutant que "l'Asie sera stratégique pour nous dans les années à venir, et en particulier l'Inde". Fin mars, l'ex-président François Hollande s'était rendu en Malaisie, où le Premier ministre, Najib Razak, avait confirmé son intérêt pour l'acquisition de 18 appareils pour un montant d'environ deux milliards d'euros. Après des débuts difficiles à l'exportation, le chasseur de Dassault Aviation a finalement trouvé preneur en 2015 au Qatar et en Egypte, les deux pays en acquérant 24 exemplaires chacun. Puis l'Inde en avait commandé 36 en septembre 2016.