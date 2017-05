Retour à la normale du trafic à l'aéroport de Lisbonne

Le trafic aérien à l'aéroport de Lisbonne a été rétabli après une panne d'approvisionnement en kérosène survenue mercredi, entraînant l'annulation de 64 liaisons et le retard de plus de 300 vols au départ et à l'arrivée, a indiqué jeudi le gestionnaire des aéroports portugais ANA. "Toutes les restrictions du trafic aérien ont été levées et tous les vols se déroulent à un rythme normal", a assuré dans un communiqué l'ANA qui a fait appel à des camions-citernes afin de garantir des livraisons de carburant supplémentaires et réduire l'ampleur de la pénurie. Des dizaines de milliers de passagers avaient dû passer la nuit à l'aéroport. Des lits de camp ont été montés, mais la plupart d'entre eux ont dû se contenter des sièges du hall de départ, voire dormir à même le sol. De l'eau et de la nourriture leur ont été distribuées par le personnel de l'aéroport. D'autres voyageurs ont passé la nuit dans des hôtels pris en charge par leurs compagnies aériennes. "Chaos à l'aéroport de Lisbonne, tout est paralysé", avait écrit sur son compte Facebook un des touristes affectés, le Brésilien Laercio Silva, déplorant le manque d'information et assurant que les passagers ont été "laissés à l'abandon". La compagnie aérienne nationale TAP a fait état sur son site d'un "dysfonctionnement du système d'alimentation de carburant" qui "a perturbé tous les vols". "C'est la première fois que nous sommes confrontés à un problème de cette nature, qui a nécessité une réponse immédiate de notre part", a commenté le directeur de l'aéroport, Joao Nunes. L'Autorité portugaise de l'aviation civile a annoncé l'ouverture d'une enquête afin "d'élucider toutes les circonstances de la panne et pouvoir prendre les mesures adéquates dans le futur". Le Syndicat portugais de l'industrie et du commerce pétrolifère (SICOP), à l'origine d'une grève dans les raffineries Petrogal, propriété du groupe Galp Energia, a fait savoir que la pénurie avait été accentuée par le mouvement, suivi à près de 80% selon son président Rui Pedro Ferreira. L'an dernier, 22,4 millions de passagers ont transité par l'aéroport Humberto Delgado de Lisbonne, qui a connu ainsi un nouveau record de fréquentation avec une hausse de 11,7% par rapport à 2015.