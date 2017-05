Entretien UE-Washington vendredi sur la possible interdiction des ordinateurs en vol (Commission)

La Commission européenne a annoncé vendredi qu'un "entretien téléphonique" aurait lieu dans la journée entre des hauts responsables européens et américains, après que Bruxelles a réclamé des informations sur une éventuelle interdiction par les Etats-Unis des ordinateurs en cabine à bord des avions en provenance d'Europe. "Il y a un entretien téléphonique programmé plus tard aujourd'hui avec le secrétaire américain à la Sécurité intérieure John Kelly et certains ministres" de pays européens, auquel participeront deux commissaires européens, a déclaré à la presse une porte-parole de la Commission, Anna-Kaisa Itkonen. Ce rendez-vous intervient après la demande par l'exécutif européen d'une "tenue rapide de rencontres" avec les autorités américaines, "tant au niveau technique que politique", afin de voir plus clair dans les intentions américaines. Un porte-parole ministériel américain avait indiqué mardi que les autorités américaines envisageaient d'interdire les ordinateurs en cabine à bord des avions en provenance d'Europe, étendant ainsi une mesure en vigueur sur les vols arrivant de plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Les commissaires européens Dimitris Avramopoulos et Violeta Bulc, chargés respectivement des Affaires intérieures et des Transports, avaient alors adressé une lettre à leurs homologues américains pour demander des précisions. "Notre intérêt est de rester informés de manière à ce que nous puissions partager l'information avec nos Etats membres" sur une mesure qui "pourrait toucher les voyageurs européens", a expliqué Mme Itkonen. "S'il y a une menace sérieuse quelque part sur la sécurité, cela affecte l'UE, nous voulons être informés", a-t-elle ajouté, indiquant qu'elle ne disposait pas encore de l'horaire précis de l'entretien téléphonique. Le porte-parole ministériel américain avait précisé mardi que les compagnies aériennes opérant des liaisons entre l'Europe et les Etats-Unis avaient été prévenues qu'une telle mesure était susceptible d'être mise en place. La mesure, si elle était mise en place pour les vols au départ de l'Europe, aurait un impact significatif côté européen: elle concernerait environ 3.250 vols par semaine, selon une estimation communiquée à l'AFP par un porte-parole d'Airports Council International (ACI) Europe, qui représente des centaines d'aéroports. En mars, Washington a interdit aux passagers voyageant à bord de vols directs vers les Etats-Unis au départ de dix aéroports situés dans huit pays de transporter en cabine des ordinateurs portables, des tablettes et autres appareils électroniques plus grands qu'un téléphone portable. Les pays concernés sont la Turquie, l'Egypte, le Koweït, les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Maroc, le Qatar et la Jordanie. Le Royaume-Uni a immédiatement emboîté le pas des Etats-Unis pour les vols provenant de six pays: Turquie, Liban, Jordanie, Egypte, Tunisie et Arabie saoudite. Cette décision est intervenue après que plusieurs responsables de la lutte antiterroriste ont évoqué des projets de groupes jihadistes de confectionner des bombes ayant l'apparence de batteries d'appareils électroniques.