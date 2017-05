Le troisième Global 7000 décolle

Le programme d'essais en vol du Global 7000 vient d'accueillir son nouveau membre. Bombardier a en effet fait voler son troisième exemplaire de l'appareil le 10 mai. Il servira aux essais des performances du système électrique et du système avionique évolué, et il est le premier avion de série doté d'un affichage tête haute double - proposé en option à la vente.



Le premier Global 7000 avait décollé en novembre 2016, suivi du deuxième au mois de mars. Bombardier se félicite de l'avancée du programme d'essais, qui va pouvoir accélérer encore, et de la maturité des jets d'affaires. Ainsi , l'un des véhicules d'essai a frôlé le mur du son en mars, en atteignant une vitesse de mach 0,995.



La certification du Global 7000 est attendue pour 2018.