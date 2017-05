Le dernier Mustang sort d'assemblage

Le dernier Citation Mustang est sorti de sa ligne d'assemblage. Cessna a indiqué le 11 mai que le jet léger serait livré dans les prochaines semaines et que sa production était désormais terminée.



Durant les douze ans qu'a vécus le programme - le premier vol d'un Mustang a eu lieu en avril 2005 -, Cessna a livré 470 exemplaires du jet. Les livraisons de l'appareil ont été particulièrement soutenues en 2008 et 2009 puis ont subi les effets de la crise.



Mais la relève est déjà assurée par le Citation M2, lancé en 2013 et qui a déjà été livré à 150 exemplaires.