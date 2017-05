Delta Air Lines confirme le report de ses A350 et acquiert de nouveaux A321

Delta Air Lines a confirmé le 11 mai qu'elle avait décidé de repousser les livraisons de dix de ses A350. Les appareils devaient initialement être livrés en 2019 et 2020 mais leur réception est désormais décalée de deux à trois ans. En parallèle, la commande d'A321 a été enrichie de trente exemplaires.



Le report des A350 menaçait depuis quelques mois, Ed Bastian ayant indiqué que l'état actuel du carnet de commandes de Delta faisait peser le risque d'une surcapacité dans le segment des gros-porteurs. Gil West, senior EVP et directeur des Opérations, a confirmé les dires de son président : « ces accords font mieux correspondre nos commandes de monocouloirs et de gros-porteurs à nos besoins pour le renouvellement de la flotte ».



Les premières livraisons ne sont pas modifiées toutefois et Delta devrait bien recevoir cinq A350 cette année et inaugurer ses vols commerciaux sur l'appareil au quatrième trimestre.



Les trente A321 seront quant à eux livrés d'ici 2021 pour être mis en service sur le réseau intérieur en remplacement des plus anciens MD-88, 757 et 767. Ils portent à 112 le nombre d'A321 sur lesquels Delta s'est engagée - elle en a reçu dix-neuf.