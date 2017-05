Boeing suspend les essais en vol du 737 MAX pour des problèmes moteur

A la suite de la découverte par CFMI de criques dans un disque de la turbine basse pression d'un LEAP-1B, Boeing a suspendu les essais en vol de tous ses 737 MAX, 8 et 9. Selon les informations publiées par Aviation Week le 10 mai, l'avionneur américain a indiqué avoir pris cette décision « par excès de prudence », le temps d'inspecter les disques de turbine BP de tous les moteurs en vol.



Boeing et son motoriste doivent désormais inspecter les moteurs produits, ainsi que les autres disques de turbine du lot incriminé afin d'évaluer l'ampleur du problème. Selon eux, il s'agit d'un souci de qualité chez l'un des trois fournisseurs des disques et non d'un problème de conception. Une fois que les moteurs concernés auront été identifiés, les essais pourront reprendre avec les moteurs « sains ».



Le calendrier de livraison reste donc inchangé et la livraison du premier 737 MAX 8 est toujours prévue pour ce mois-ci à Malindo Air. Aucun ralentissement dans la montée en cadence de la ligne 737 n'est à prévoir.



A ce jour, plus de 2 000 heures d'essais ont été réalisées avec les Leap-1B, dont des tests extrêmes et des vols dépassant les neuf heures et les essais pour la qualification ETOPS 180.



Quant à CFMI, il a précisé que les LEAP-1A et 1C n'étaient pas concernés car ils ont des disques de turbine basse pression plus grands et sont produits par des équipementiers différents.