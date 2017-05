Airbus valide le concept de ravitaillement automatique

Airbus Defence & Space annonce avoir effectué avec succès une première phase d'essais de ravitaillement en vol automatique. Un A310 MRTT de développement a réalisé six contacts automatiques (sans transfert de carburant) avec un F-16 de l'armée de l'air portugaise le 21 mars dernier. La manoeuvre s'est tenue à une hauteur de 25 000 pieds, à une vitesse de 270 noeuds et a duré un peu plus d'une heure.



Si l'approche initiale ne subit aucune modification, l'opération de ravitaillement en vol automatique est rendue possible par un système de gestion de vol complètement automatisé, qui permet à la perche centrale de se déployer et d'accrocher le réceptacle de l'aéronef receveur.



Airbus indique que l'automatisation du ravitaillement en vol depuis le boom devrait être disponible dès 2019 pour les A330 MRTT et ne nécessiterait pas de modifications sur les aéronefs receveurs. L'industriel avait dévoilé ses travaux sur le sujet en octobre 2015, afin de « réduire les risques », « économiser du temps » et « faciliter la manoeuvre pour les opérateurs et les utilisateurs ».