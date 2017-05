Le 4e Citation Longitude de Cessna a décollé

Cessna a célébré le 9 mai le vol du quatrième Citation Longitude dédié aux essais en vol. L'appareil avait décollé de Beech Field (Wichita) le 6 mai pour un vol de 3h20, qui a directement couvert son domaine de vol.



Ce quatrième Longitude est équipé d'une cabine complète et servira principalement à tester les aménagements et les finitions de cette cabine, ainsi que les systèmes de contrôle de l'environnement cabine et de pressurisation.



Le jet d'affaires rejoint ainsi ses trois prédécesseurs dans le programme d'essai en vol. Celui-ci avait débuté en octobre 2016 - avec les deuxième et troisième appareils qui ont rejoint le premier en novembre 2016 puis mars 2017 - et a accumulé 200 cycles et près de 400 heures de vol. La certification est quant à elle toujours attendue avant la fin de l'année.