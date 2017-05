Air France-KLM : le nombre de passagers dopé par Pâques en avril

Le groupe Air France-KLM a transporté en avril 8,4 millions de passagers, un chiffre en hausse de 8,5% en raison notamment des fêtes de Pâques, a annoncé le groupe mercredi. La recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change a augmenté par rapport à 2016, notamment celle de la low-cost Transavia dont la "nette hausse" est "principalement imputable à la date de Pâques", fêté en mars en 2016, a précisé le groupe dans un communiqué. La compagnie française Air France, sa filiale court-courrier Hop! et la compagnie néerlandaise KLM ont transporté 7,1 millions de passagers, soit une hausse de 5,6%. Le coefficient d'occupation des avions du groupe s'est amélioré de 2,2 points à 87,7%, selon le communiqué Sur le long-courrier, le trafic en passager-kilomètre transporté (PKT) a augmenté de 13,2% sur l'Amérique du Nord, de 5,1% sur l'Afrique et le Moyen-Orient, de 4,2% sur l'Asie, de 4,5% sur le réseau Caraïbes-Océan indien et de 1,9% sur l'Amérique latine. La low-cost Transavia a transporté 1,3 million de passagers, soit 27,8% de plus par rapport au même mois en 2016 en raison de l'ouverture de nouvelles destinations. Concernant l'activité cargo du groupe, la recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) est en baisse par rapport à avril 2016. Le groupe a annoncé début mai qu'il avait creusé sa perte nette au premier trimestre, en raison d'effets de change négatifs, mais il a mis en avant la réduction de ses coûts et l'amélioration de son trafic notamment sur le long-courrier. La direction d'Air France a transmis début mai aux syndicats un projet d'accord sur le plan stratégique de la compagnie, "Trust Together" ("la confiance ensemble"), qui comprend notamment la création d'une compagnie à coûts réduits.