 Du RECO NG au Scalp, anatomie d'une frappe

Les centaines de flammes qui tapissent la tonnelle l'attestent : l'activité aérienne est soutenue pour les aviateurs français basés en Jordanie. Reconnaissance armée, soutien aérien rapproché, frappes en profondeur, les Mirage 2000 et les Rafale de l'armée de l'air déployés sur la base aérienne projetée ont contribué depuis fin 2014 à près de 65% des 1213 frappes réalisées au-dessus de l'Irak et de la Syrie dans le cadre de l'opération Chammal (point des opérations du 4 mai 2017).



Déployés entre décembre 2014 et juillet 2016, les Mirage 2000D/N ont (...)