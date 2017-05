ATR remporte une commande de 50 ATR 72-600 pour IndiGo

La volonté du gouvernement indien de développer la connectivité entre les régions indiennes et de désenclaver les zones oubliées par la croissance du transport aérien profite à ATR. Tout juste une semaine après que la filiale régionale d'Air India a acquis des ATR en leasing, c'est au tour d'IndiGo de s'engager pour les biturbopropulseurs franco-italiens. La compagnie a signé une lettre d'intention avec l'avionneur portant sur l'acquisition de 50 ATR 72-600.



La valeur des appareils est estimée à 1,3 milliard de dollars et leur livraison débutera à la fin de l'année. ATR précise toutefois que l'accord est très flexible et peut notamment être revu à la baisse sous certaines conditions.



Cependant, IndiGo a l'intention d'accompagner le gouvernement dans ses ambitions de développement du transport aérien régional. C'est ainsi que le président d'IndiGo, Aditya Ghosh, a commenté : « nous entreprenons un grand voyage visant à construire un réseau régional à l'échelle de notre pays et à connecter des villes qui n'ont pas bénéficié du développement de l'aviation indienne. [...] L'incroyable flexibilité opérationnelle des ATR, ainsi que leur capacité à atterrir dans des aéroports isolés pourvus d'infrastructures limitées, sera essentielle pour nous aider à gérer nos opérations avec efficacité ».



Le plan du gouvernement indien vise à soutenir ce développement par des incitations financières (sous forme de subvention ou d'exonérations de taxes) et la création d'une centaine de nouveaux aéroports d'ici deux à trois ans. ATR rappelle que, avec une croissance moyenne de 20% par an, le marché régional indien est appelé à devenir le 3e plus important du monde d'ici 2020.