Delta Air Lines pourrait reporter les livraisons de 10 A350

Selon les informations de l'agence Bloomberg, Delta Air Lines envisagerait de reporter la livraison d'une dizaine de ses A350. La compagnie viserait des appareils dont la réception était initialement prévue en 2019 et 2020 et le report pourrait atteindre trois ans.



C'est une option qu'Ed Bastian, son CEO, avait déjà évoquée le mois dernier, expliquant que les commandes de gros-porteurs de Delta risquaient d'introduire une surcapacité sur ce segment. Or la major américaine n'a que deux commandes en cours, l'une de 25 A350-900, l'autre de 25 A330-900 (dont les livraisons doivent débuter en 2019).



En ce qui concerne les A350, cinq doivent être livrés en 2017 et permettront de retirer du service les sept derniers Boeing 747-400 d'ici la fin de l'année. Ils seront aménagés en configuration triclasse de 306 places (32 fauteuils de classe affaires, 48 de Premium Economy et 226 de classe économique). Airbus avait publié en février les premières photos de l'assemblage final du premier appareil.



American Airlines avait pris la même décision il y a deux semaines et annoncé un nouveau report de deux ans de la livraison de ses A350, de 2018 à 2020.