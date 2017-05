Roll-out du premier F-35B italien

Le premier F-35B assemblé en Italie a effectué son roll-out le 5 mai, sur le site de Cameri, en Italie. Son premier vol est prévu à l'été, pour une livraison à l'armée de l'air italienne en novembre prochain. L'avion devrait rejoindre la base aéronavale de Patuxent River, dans le Maryland, début 2018, afin notamment d'y subir une série de tests de certification en environnement électromagnétique. Un second F-35B devrait être livré en novembre 2018.



La FACO (Final assembly and checkout) de Cameri est le seul site européen de construction et d'assemblage final des F-35. L'usine, qui emploie environ 800 personnes, est opérée par Leonardo et Lockheed Martin. Elle est notamment en charge de l'assemblage final des F-35A et B italiens (respectivement 60 et 30 exemplaires), des futurs F-35A néerlandais, ainsi que de la production des ailes de F-35A. L'avionneur américain indique évidemment que le site aura la capacité de « fournir d'autres nations européennes » qui commanderaient le F-35 (Danemark...).



Sept F-35A sont d'ores et déjà sortis de l'usine de Cameri, quatre ont été transférés sur la base américaine de Luke, en Arizona, pour la formation des pilotes, les trois autres volent depuis la base italienne d'Amendola, avec des pilote de l'Aeronautica militare aux commandes.



Deux autres F-35A devraient quant à eux sortir d'usine en juillet et au quatrième trimestre de cette année.



Lockheed Martin indique avoir livré plus de 200 avions de série à travers le monde, la flotte ayant accumulé plus de 90 000 heures de vol.