Foot : Qatar Airways devient partenaire officiel de la Fifa jusqu'en 2022

La Fifa a officialisé dimanche un contrat de partenariat de premier plan avec la compagnie aérienne Qatar Airways, sponsor officiel de l'instance pour les Coupes du Monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé, mais la Fifa parle de l'un "des plus gros contrats de sponsoring sportif au niveau mondial" dans son communiqué. Les prochains événements sponsorisés par Qatar Airways incluront la Coupe des Confédérations 2017, le Mondial-2018 en Russie, la Coupe du monde des clubs, la Coupe du Monde Féminine 2019 en France et le Mondial-2022 au Qatar. En novembre 2014, après le Mondial au Brésil, l'instance mondiale du foot avait perdu ses deux principaux sponsors, Sony et Emirates et ne les avait depuis pas remplacés. La Fifa, secouée depuis 2015 par la pire crise de corruption de son histoire, avait annoncé le 7 avril des pertes record de 369 millions de dollars (347 M EUR). Malgré cela, la Fifa prévoit toujours un résultat net positif d'environ 100 M USD en 2018, la Coupe du Monde assurant l'essentiel des revenus de l'instance. Pour y parvenir, la Fifa comptait justement sur des contrats de sponsoring de premier plan, capables d'apporter au total environ 100 M USD sur 4 ans. Selon une source proche de l'instance, le contrat entre la Fifa et Qatar Airways avait été négocié et conclu sous l'ère de l'ancien président Sepp Blatter, après l'attribution du Mondial-2022 au Qatar. Mais pour des raisons liées entre autres aux critiques sur les conditions de travail sur les chantiers des stades dans ce petit état du golfe, ce contrat n'avait pas encore été officialisé. Qatar Airways est déjà présente dans le milieu du football en s'affichant notamment sur le maillot du FC Barcelone.