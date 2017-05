Rafale Marine et Air au-dessus du désert

Gascogne » et de la flottille 12F, une première en opération extérieure et qui fonctionne déjà « parfaitement bien », selon un haut gradé de la BAP.



Le volet chasse de l'aéronautique navale a rejoint le désert jordanien depuis la fin du mois de mars, suite à l'immobilisation du porte-avions Charles de Gaulle, actuellement stationné à quai pour sa rénovation à mi-vie. Fin avril, les Rafale M comptabilisaient déjà une quarantaine de sorties aériennes.



La 12F ouvre le bal des détachements chasse depuis une base à terre, mais ses consoeurs, la 11F et la 17F - actuellement en cours de transformation sur Rafale après avoir dit adieu au Super Étendard Modernisé en juillet dernier - devraient se succéder en Jordanie d'ici à l'automne. Une manière d'entretenir les qualifications des pilotes et les compétences des mécaniciens, selon un plan d'activité que nous avait décrit à l'automne dernier le commandant de l'aéronavale, le contre-amiral Bruno Thouvenin (voir :



Même avion, mêmes missions. Les Rafale de l'armée de l'air et de la Marine nationale se partagent ainsi les vols de reconnaissance armée, de soutien aérien rapproché et de frappes en Irak et en Syrie. Le taux de disponibilité avoisine les 95%, grâce à la priorité accordée au théâtre moyen-oriental et notamment à la base jordanienne en termes d'approvisionnement de pièces détachées.



A terre, la cohabitation entre aviateurs et marins du ciel se déroule sous le signe de la coopération, autour d'une mission commune, une armée réservant parfois quelques piques humoristiques à l'autre, et inversement. « Nous avons la même mission et devons de fait travailler ensemble, le but c'est évidemment que ça se passe bien, mais aussi d'apprendre de l'expérience déjà accumulée par l'armée de l'air sur ce théâtre », confie un pilote, qui a participé aux deux derniers déploiements du Charles de Gaulle en missions Arromanches 2 et 3. Sentiment partagé par les aviateurs, qui comptent bien faire profiter de leur pratique du théâtre irako-syrien.



