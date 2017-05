American Airlines resserre les rangs sur 737 MAX

American Airlines s'apprête à réduire l'espace entre les sièges sur ses vols domestiques. La compagnie américaine prévoit d'aménager ses nouveaux 737 MAX 8 avec une configuration triclasse de 172 places, dans laquelle l'aménagement des classes affaires et Premium Economy resterait le même que sur ses 737-800 de 160 places mais où le pitch de classe économique perdrait un voire deux pouces.



Celui-ci passerait en effet à 30 pouces au lieu de 31 aujourd'hui, sauf sur trois rangées où il serait réduit à 29 pouces. Ainsi, les 737 MAX 8 compteraient seize places en affaires, 36 en Premium Economy et 120 en classe économique. Cette configuration pourrait également entraîner une limitation de l'espace occupé par les cabinets de toilette.



American Airlines affirme que le passager ne devrait pas ressentir de réduction de l'espace personnel grâce à un nouveau design des sièges et l'augmentation de leur confort.



La compagnie américaine avait déjà beaucoup fait parler d'elle il y a quelques mois lorsqu'elle avait indiqué que les 737 MAX seraient dépourvus d'écran pour l'IFE. Elle argue que les passagers voyagent désormais avec leur smartphone et tablette et qu'elle préfère investir dans un système wifi efficace plutôt que dans des équipements qui deviendront rapidement obsolètes.



Elle attend une centaine de 737 MAX 8 dont les livraisons doivent débuter au troisième trimestre.