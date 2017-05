Titan Airways reprend l'un des A318 tout-Business de British Airways

Titan Airways a annoncé le 3 mai qu'elle allait intégrer un A318 de 32 places au début du mois de juin. Il s'agit de l'un des deux appareils que British Airways utilisait pour ses opérations tout-Business entre London City et New York, le MSN 4039 immatriculé G-EUNB.



L'appareil était cloué au sol depuis le début de la saison hiver à la suite de la décision de la compagnie britannique de diviser par deux le nombre de ses vols entre London City et JFK, réduisant la fréquence de deux à un vol quotidien (aucun le samedi). Elle avait déjà indiqué qu'elle souhaitait le revendre.



L'appareil sera bientôt disponible pour des opérations charter VIP grâce à Titan Airways, qui va le mettre à la disposition de groupes désireux de personnaliser leur voyage de bout en bout, de profiter d'un confort accru et de profiter d'un service cinq étoiles. La compagnie britannique rappelle que les sièges offrent un pitch de 72 pouces, se transforment en un lit de 182 cm et sont équipés de plusieurs types de prises.



Il gardera en effet la configuration de British Airways, du moins dans ses premiers mois d'opération. Interrogé par le magazine britannique Flight, Alastair Willson, le CEO de Titan Airways, a toutefois indiqué que l'appareil serait reconfiguré avec 112 sièges de classe économique au début de l'année prochaine. Par ailleurs, il souligne que l'acquisition s'est faite par du leasing avec une option d'achat au bout de deux ans et s'inscrit dans une stratégie qui prévoit une transition vers une flotte tout-Airbus à terme. Elle exploite actuellement trois A320, un A321, trois 737 (300 et 400), deux 757-200 et un 767-300ER.