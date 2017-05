Priorité au MCO pour les Rafale en Jordanie

Affichant un taux de disponibilité moyen avoisinant les 95% et moins de 1% d'annulation de mission, les Rafale stationnés sur la base aérienne projetée (BAP) en Jordanie et engagés dans la mission Chammal font figure de « bons élèves ». L'une des explications à cet excellent chiffre réside notamment dans le fait que l'enclave française, ses chasseurs, et donc leur MCO, font l'objet d'une « priorité absolue », que ce soit en termes de pièces détachées ou encore de munitions. Tous les moyens sont mis en oeuvre pour permettre aux (...)