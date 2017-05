La DGA et Bpifrance lancent la création d'un fonds d'investissement Défense

La DGA et Bpifrance on annoncé hier leur volonté de créer un fonds d'investissement « dédié aux entreprises stratégiques de Défense », doté dans un premier temps d'une enveloppe de 50 millions d'euros à destination des entreprises innovantes du secteur - que le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian avait appelé de ses voeux lors du Forum innovation de la DGA en novembre dernier.



Il s'agira de compléter les dispositifs de soutien à l'innovation de la DGA, en particulier à destination des PME et les ETI disposant de savoir-faire et de technologies militaires pour le marché français, mais également à l'exportation. Le fonds d'investissement aura quatre objectifs principaux, un accompagnement au développement (capital et innovations) et un renforcement de l'attractivité « auprès des investisseurs privés », mais surtout « la consolidation et la pérennisation de la base industrielle et technologique de la Défense ».