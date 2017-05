Boeing avance dans les essais du KC-46A

Boeing annonce avoir mis un sixième avion à disposition de ses équipes d'essais dans le cadre du programme KC-46A, son premier vol ayant eu lieu le 29 avril dernier. Il s'agit du second appareil de la phase LRIP 1 (production initiale à faible cadence), qui avait suivi la validation de la phase « milestone C » en août dernier. Le ravitailleur devrait essentiellement subir des tests d'évolution dans un environnement électromagnétique.



Trois KC-46A sont à présent disponibles en configuration ravitailleurs, un quatrième avion sera bientôt ajouté à l'inventaire, avec la conversion d'un 767-2C, qui sera doté de l'ensemble des systèmes de ravitaillement en vol.



Depuis le vol inaugural du premier prototype en décembre 2014, la flotte a accumulé 1 600 heures de vol et 1 200 contacts avec d'autres avions, dont des F-15, F/A-18, AV-8B, C-17, A-10 et KC-10. La première manoeuvre complète de ravitaillement a eu lieu en janvier 2016 avec le concours d'un F-16.



L'US Air Force attend les premiers de ses 179 exemplaires dès l'année prochaine, trois commandes ayant déjà été passées, deux en août 2016 (sept et douze avions), une en janvier dernier (quinze appareils). Le Japon s'est quant à lui engagé sur trois appareils en octobre 2015, sans avoir pour l'instant passé de commande ferme.