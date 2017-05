Thales a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en progression de près de 12% au premier trimestre et des prises de commandes en légère baisse de 1%, un contexte qui permet au groupe de maintenir ses objectifs. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a atteint 3,058 milliards d'euros en hausse de 11,9% à données publiées tandis que les prises de commandes sont "en ligne avec les attentes" à 2,3 milliards d'euros, a indiqué le groupe d'électronique, de défense et de transports dans un communiqué. "Le début d'année 2017 confirme la bonne dynamique de toutes nos activités, avec une croissance organique du chiffre d'affaires en avance sur l'objectif annuel, tirée à la fois par les marchés matures et par les marchés émergents", a déclaré Patrice Caine, PDG du groupe cité dans le communiqué. Commentant la "très bonne performance" du chiffre d'affaires, le groupe souligne "la poursuite de la forte croissance dans les marchés émergents (Asie, Proche et Moyen-Orient, ndlr) avec une progression de 16,6% et "l'accélération de la croissance organique dans les marchés matures" (Europe, Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, ndlr) avec +8,7% sur un an. Dans le secteur Aérospatial, le chiffre d'affaires est en hausse de 17,3%, notamment en raison d'une base de comparaison favorable dans le multimédia de bord, faible au premier trimestre 2016, et par la croissance élevée du chiffre d'affaires de l'activité Espace, tirée en particulier par les activités d'observation, d'exploration et de navigation, qui ont enregistré des commandes importantes en 2015 et 2016, selon le groupe. Le chiffre d'affaire du secteur Transport est en hausse de 7,2% bénéficiant "de la montée en charge des grands contrats de signalisation ferroviaire urbaine signés en 2015 et 2016". Les ventes du secteur Défense et Sécurité sont en croissance de 9%, tirées notamment par les grands contrats gagnés en 2015 et 2016 (Hawkei en Australie, Rafale...), par les réseaux de télécommunications militaires, et par les activités de cybersécurité. Les prises de commandes dans les marchés émergents sont en légère baisse (603 millions d'euros, -4%), tandis que celles dans les pays matures restent stables (1,677 milliard, -1%), précise le groupe. Elles sont en baisse de 9% dans l'Aérospatial, celles des activités spatiales et d'avionique commerciale sont en hausse, tandis que le multimédia de bord (IFE) et les activités de formation et de simulation n'ont pas enregistré de contrats significatifs, à la différence du premier trimestre 2016, précise Thales. Dans le secteur Transport, les prises de commandes s'inscrivent en baisse de 7%. Celles du secteur Défense et Sécurité sont en hausse de 8%. En 2016, Thales a dépassé ses objectifs financiers avec un bénéfice net en hausse de 24% à 946 millions d'euros, tiré par une très bonne dynamique dans tous ses secteurs d'activité et une croissance élevée sur les marchés émergents. Pour 2017, Thales table sur une croissance organique de son chiffre d'affaires "de l'ordre de 5%" et un EBIT (résultat d'exploitation) "compris entre 1,480 et 1,500 milliard d'euros, en hausse de 9 à 11%". Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs à moyen terme: "une croissance organique de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% en moyenne sur les années 2016-2018, et un taux de marge d'EBIT de 9,5 à 10% en 2017/18".