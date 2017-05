Ethiopian Airlines et la Fondation Airbus utilisent un A350 pour transporter de l'aide humanitaire

La compagnie Ethiopian Airlines a profité de la livraison de son quatrième Airbus A350-900 (MSN 103, immatriculé ET-AUA) il y a quelques jours pour transporter neuf tonnes d'aide humanitaire entre Toulouse et Addis-Abeba. L'Éthiopie est en effet touchée depuis deux ans, comme une grande partie de la Corne de l'Afrique, par une intense sécheresse, menaçant la survie de millions de personnes.



Ethiopian Airlines, l'ONG allemande humedica e.V., l'association Aviation Sans Frontières et la Fondation Airbus ont ainsi uni leurs forces pour que le nouveau long-courrier profite de son vol de convoyage pour embarquer des kits pour maladies diarrhéiques, des rations alimentaires d'urgence, des kits médico-sanitaires d'urgence ainsi que des vêtements. Les produits seront remis à la Fondation Ethiopian Airlines, à l'Administration éthiopienne pour les affaires concernant les réfugiés et les rapatriés et à la Commission de gestion des risques de catastrophe nationale qui sont chargées de leur distribution dans les camps de réfugiés et dans les postes de santé.



Fabrice Brégier, le Président d'Airbus Commercial Aircraft et membre du Conseil d'administration de la Fondation Airbus qui réunie Airbus, Airbus Helicopters et Airbus Defence & Space en tant que fondateurs et contributeurs, a rappelé que l'avionneur essayait autant que possible de profiter des livraisons de ses nouveaux appareils pour transporter des équipements médicaux ou de l'aide humanitaire en cas de besoin. La Fondation Airbus a déjà participé à l'organisation de plus d'une cinquantaine de missions de ce type depuis sa création en 2008.



« Nous sommes très honorés de travailler avec humedica, Aviation Sans Frontières et la Fondation Airbus pour ce vol humanitaire. La livraison de notre dernier A350 XWB s'avère d'autant plus utile que nous transportons des produits de secours absolument nécessaires dans les régions touchées par la sécheresse. Ethiopian Airlines entend continuer à jouer un rôle moteur en matière de responsabilité sociale d'entreprise, en mettant l'accent aussi bien sur le développement durable et les aspects sociaux que sur la performance commerciale pure », a déclaré pour sa part Tewolde GebreMariam, le PDG d'Ethiopian Airlines à cette occasion.



Ethiopian doit encore réceptionner une dizaine d'A350 au cours des prochaines années.