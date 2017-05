WestJet commande 10 Boeing 787-9 et réduit sa commande de 737 MAX

WestJet prend une dimension résolument intercontinentale. La compagnie canadienne a révélé le 2 mai qu'elle avait conclu un accord avec Boeing portant sur l'acquisition de dix 787-9 en commande ferme et dix autres en option. En parallèle, elle a réduit sa commande ferme de 737 MAX de quinze appareils, qu'elle a transformés en options.



Les dix 787-9 doivent être livrés entre le premier trimestre 2019 et décembre 2021 - en détail, trois doivent être remis en 2019, trois autres en 2020 et les quatre derniers en 2021. Ils seront équipés des moteurs GEnx-1B. Les appareils en option, s'ils sont convertis en commande ferme, pourraient être intégrés en parallèle entre 2020 et 2024. WestJet indique que les Dreamliner lui permettront d'étendre ses opérations en Europe mais aussi de les étendre à l'Asie ou à l'Amérique du Sud.



WestJet goûte donc les opérations long-courrier. Elle dessert en effet Hawaii et Londres depuis l'année dernière et exploite pour cela quatre 767-300ER. Elle avait déjà indiqué qu'elle souhaitait étendre ses opérations et qu'elle cherchait pour cela de nouveaux appareils disponibles autour de 2020. Par ailleurs, elle projetait de remplacer ses 767 mais ceux-ci figurent toujours dans son plan de flotte à l'horizon 2027.



En ce qui concerne les 737 MAX, elle avait choisi d'acquérir 65 exemplaires de l'appareil, dans toutes ses versions. Selon le calendrier de livraisons mis à jour, WestJet devrait recevoir vingt-trois 737 MAX 8, dont quatre dès cette année (puis quatre en 2018, deux en 2020, trois en 2021-2022 et dix entre 2023 et 2027), vingt 737 MAX 7 (deux en 2019, deux entre 2020 et 2022 et seize entre 2023 et 2027), et sept 737 MAX 9 (trois en 2018 et quatre en 2019).