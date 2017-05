Validation finale pour l'intégration du Meteor au Rafale

Le dernier tir de la campagne d'essais d'intégration du Meteor au Rafale a eu lieu le 6 avril dernier, ouvrant de fait la voie à la qualification du missile air-air pour le prochain standard (F3R) du chasseur de Dassault Aviation. Un Rafale a ainsi décollé de la BA 120 de Cazaux pour effectuer un tir instrumenté sur une cible à grande distance, au-dessus du champ de tir de la DGA Essais de missiles de Biscarrosse. Le vol a également comporté une séquence de tir d'un missile MICA dans la foulée, afin de tester un engagement multicibles, « le plus compliqué pour l'équipage et la conduite de tir », selon la DGA. Là encore, tout se serait déroulé de manière nominale.



Le premier tir avait eu lieu en avril 2015, celui réalisé en avril dernier était le cinquième et dernier de cette campagne d'essais en vol. La qualification officielle aura lieu au plus tard en 2018, l'intégration du missile de MBDA faisant partie intégrante du standard F3R.



Une première commande de 200 Meteor a été passé en 2011, pour un montant non-dévoilé. Les premières livraisons sont attendues en 2018.



Le Meteor est conçu et développé par MBDA, en partenariat avec six pays européens (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Suède). D'une longueur de 3,7 mètres et d'un poids de 190kg, il devrait équiper à terme, outre le Rafale, le Gripen, l'Eurofighter et le F-35.