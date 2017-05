Les grandes tendances s'accélèrent à MRO Americas

MRO Americas, le plus important salon mondial dédié à la maintenance aéronautique s'est tenu la semaine dernière pour sa 22e édition. Le secteur poursuit inexorablement sa croissance, avec un chiffre d'affaires qui devrait atteindre les 72,1 milliards de dollars en 2017 (+3,4%), un nouveau record, selon les dernières projections du cabinet Oliver Wyman présentées pour l'occasion à Orlando (Floride).



Cette bonne tendance accompagne évidemment l'augmentation de la flotte mondiale d'avions commerciaux (+828 appareils nets sur un an) avec une part importante générée par la maintenance des moteurs, mais aussi par la remise en service de quelque 830 avions d'ancienne génération sur la période, un chiffre deux fois plus important que ce qui était habituellement constaté ces dernières années.



Autres tendances bien présentes à MRO Americas, la généralisation annoncée des nouvelles technologies (big data, flotte connectée, RFID, fabrication additive, tablettes numériques, utilisation de drones pour transporter des pièces de rechange entre magasins et avions...), des technologies qui évoluent d'autant plus rapidement que leur adoption par les acteurs de la MRO devient difficile, sans parler de la problématique de la pyramide des âges concernant les mécaniciens qui engendrera de réelles difficultés au début de la prochaine décennie et tout particulièrement en Amérique du Nord.



L'utilisation des données des appareils dans une logique de maintenance prédictive était d'ailleurs plus que jamais présente chez les grands « Airline MRO », à l'instar des différents « MRO Lab » chez AFI KLM E&M ou avec la nouvelle plateforme « Aviatar » dévoilée par le Président de Lufthansa Technik, Johannes Bussmann, en personne. Même des opérateurs cargo comme FedEx et UPS, qui alignent des avions généralement plus anciens que ceux des compagnies de transport de passagers, ont montré durant le salon qu'ils avaient un grand besoin de techniques d'analyse de leurs données en vue de pouvoir disposer d'outils de maintenance prédictive et de réduire les coûts opérationnels de leurs gigantesques flottes.



L'appétit des grands OEM sur le secteur de l'après-vente a également été une nouvelle fois souligné, avec la multiplication des annonces de ces six derniers mois, à l'instar de l'objectif de triplement de l'activité chez Boeing annoncé en novembre, la création d'une division dédiée chez Embraer en décembre avec une projection d'augmentation de l'activité de 15 à 25% dans les 10 ans, une hausse de 50% des services chez Bombardier d'ici 2020 ou encore le récent lancement de l'activité AIS au sein des « Services by Airbus » en avril.



Le salon MRO Americas a enfin été l'occasion de présenter une toute nouvelle activité dans le secteur de la maintenance même si elle reste anecdotique : la MRO spatiale, portée notamment par des opérateurs comme Virgin Galactic. Un secteur qui sera sans doute aussi amené, à son échelle, à se développer fortement dans les prochaines années.