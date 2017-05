Spirit Airlines repousse à son tour ses A320neo

Spirit Airlines a elle aussi décidé de jouer la prudence et de reporter ses livraisons d'A320neo. La compagnie américaine a décidé de convertir deux des appareils qu'elle devait recevoir en 2018 en A320ceo - qui seront livrés à la fin de cette année - et de repousser les livraisons des deux autres à 2019.



Les moteurs sont là encore en cause. Spirit Airlines a choisi de motoriser ses appareils avec les PW1100G-JM de Pratt & Whitney et rencontre des problèmes dans ses opérations : trois des cinq appareils qu'elle a reçus ont récemment été cloués au sol en raison d'un problème d'étanchéité - pour lequel une solution temporaire a été proposée.



Ce report intervient peu après que JetBlue a annoncé une décision similaire portant sur sa commande d'A321neo - trois ont été convertis en A321ceo et treize ont été repoussés.