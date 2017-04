Finnair : perte réduite au 1T, les liaisons Asie-Europe demandées

La compagnie aérienne finlandaise Finnair a annoncé vendredi avoir réduit sa perte nette au premier trimestre, traditionnellement une période creuse pour elle, grâce à une "demande solide" sur les liaisons entre Asie et Europe. "Les ventes ont augmenté en particulier grâce à une demande solide pour les vols asiatiques et nationaux (...) Nos vols asiatiques ont été quasi pleins lors de ce trimestre, avec un prix des billets quasi inchangé", s'est félicité le directeur général Pekka Vauramo, cité dans un communiqué. La perte nette a reculé de 47% à 8,0 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires progressait de 3% à 554,4 millions. Finnair a pour habitude de compenser durant le reste de l'année. Le résultat opérationnel (hors exceptionnels) "est en hausse depuis dix trimestres consécutifs", a souligné M. Vauramo. La compagnie profite de l'image de pays sûrs qu'offrent les pays nordiques auprès de la clientèle chinoise, coréenne et japonaise. Et en hiver, Finnair tente de lui vendre particulièrement la Laponie finlandaise, qui se veut "le pays du père Noël" "Une part croissante de nos passagers chinois a choisi de continuer son voyage depuis Helsinki jusqu'à nos destinations en Laponie (...) L'hiver prochain, nous avons pour but d'accroître encore plus nos capacités vers la Laponie", a indiqué le patron de Finnair, qui voit là un moyen de "contribuer à rééquilibrer la saisonnalité de notre activité". La hausse des ventes de billets sur les vols nationaux (+7,2% sur un an), asiatiques (+6,9%) et européens (+3,4%) a nettement compensé la baisse de celles sur les transatlantiques (-11,6%).