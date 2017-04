American Airlines est satisfaite de ses Embraer. Elle a donc décidé d'en acquérir quatre de plus, dans leur version E175, pour sa filiale régionale Envoy. Les appareils ont une valeur de 182 millions de dollars et seront livrés à partir du quatrième trimestre.



Ils viennent s'ajouter aux 60 appareils que la compagnie américaine avait décidé d'acquérir en 2013. Ils seront aménagés avec une configuration de 76 places, comptant douze sièges en classe affaires, vingt en Premium economy et 44 en classe économique.



Charlie Hillis, VP d'Embraer chargé des ventes et du marketing dans la région Amérique du Nord, commente : « le marché des appareils de 70 à 76 places est toujours solide, notamment parce que tous les plus anciens appareils de 70 places doivent être remplacés ». Une tendance qui se vérifie depuis plus de trois, période sur laquelle Embraer a vendu 336 E175 en Amérique du Nord. L'avionneur brésilien détient ainsi 80% de parts de marché sur ce segment dans la région.



C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à reporter d'un an le programme E175-E2 en décembre 2016. L'entrée en service de la nouvelle génération de l'appareil n'est plus attendue qu'en 2021.