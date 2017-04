Le constructeur aéronautique américain Boeing a déposé jeudi une plainte contre son concurrent canadien Bombardier qu'il accuse de vendre son dernier avion CSeries sous ses coûts de fabrication, une plainte vigoureusement contestée par le gouvernement canadien. Boeing a demandé à la Commission américaine internationale pour le Commerce (USITC) d'enquêter sur les pratiques commerciales de Bombardier et d'imposer des droits de contrepartie et d'anti-dumping pour les avions de 100 à 150 sièges. Cette plainte porte sur deux avions de la gamme CSeries, le CS100 et le CS300. Ces appareils viennent concurrencer frontalement le B737 du constructeur américain comme la famille des Airbus A320, et la mise en service commerciale pour le plus petit a commencé en juillet dernier. Il y a exactement un an, Bombardier avait arraché une commande ferme de 75 avions CSeries de la compagnie américaine Delta Air Lines, d'une valeur de 5,6 milliards de dollars américains sur la base de leur prix catalogue. Les avions sont affichés par Bombardier à un tarif compris entre 79,5 et 89,5 millions de dollars. A la signature, le PDG de Bombardier, Alain Bellemare, avait relevé que la négociation avait été âpre car tous les "joueurs étaient à la table", en faisant référence à Airbus et Boeing. "Bombardier structure ses opérations commerciales de façon à s'assurer du respect des lois et règlements des juridictions dans lesquelles nous exerçons nos activités, y compris dans les cas soulevés par Boeing", a réagi jeudi le groupe canadien dans un communiqué. De son côté, le gouvernement du Canada a affirmé "préparer une vigoureuse contestation de ces allégations et défendra avec fermeté les emplois de l'industrie de l'aérospatiale des deux côtés de la frontière". Cette plainte de Boeing vient compliquer des relations déjà tendues entre l'administration de Donald Trump et le Canada. Après la taxe sur les importations de bois de construction canadien en tout début de semaine, la menace de rétorsions contre les producteurs de lait canadiens, puis jeudi sa décision de renégocier l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna), le contentieux s'aggrave. Le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau a rappelé que les "industries de l'aérospatiale" des deux pays sont tellement intégrées que plusieurs fournisseurs de Bombardier sont américains et "plus de 50% des composants des avions CSeries, dont les moteurs, seront fournis par les entreprises américaines". Le groupe Bombardier a indiqué employer "environ 7.000 personnes dans des dizaines d'installations" dans 17 États américains avec des achats de l'ordre "de 3 milliards de dollars par an auprès de fournisseurs américains dans 48 États".