American Airlines reporte encore les livraisons de ses A350

American Airlines modifie de nouveau sa commande d'A350. La compagnie américaine a annoncé le 26 avril, à l'occasion de ses résultats trimestriels, qu'elle avait conclu un nouvel accord avec Airbus pour reporter les livraisons de ses 22 appareils de deux en moyenne.



Ainsi, les premiers appareils ne sont plus attendus en 2018 mais à la fin de 2020. Les livraisons se poursuivront jusqu'en 2024. Elle entend s'assurer ainsi une plus grande flexibilité et lever certaines contraintes que la commande faisait peser sur sa trésorerie.



Ce n'est pas la première fois qu'American Airlines modifie cette commande, héritée de sa fusion avec US Airways. Elle avait commencé par convertir les A350-800 sur lesquels l'accord initial portait en A350-900 en 2013, puis avait décidé l'année dernière de décaler de 26 mois en moyenne ses livraisons, reportant la première du printemps 2017 à la fin 2018.



Les résultats trimestriels montrent que le chiffre d'affaires de la compagnie s'est amélioré de 2%, notamment grâce à une amélioration du yield. En revanche, les dépenses ont fortement augmenté (11,4%) en raison d'une hausse de la facture carburant et des coûts salariaux. Le résultat opérationnel a ainsi été divisé par deux par rapport à 2015 (à 600 millions de dollars) et le résultat net par trois (à234 millions de dollars).



Par ailleurs, American Airlines a également annoncé le report de livraison de deux 787-9 du deuxième trimestre 2018 au premier trimestre 2019.