Safran s'associe à Prodways Group dans l'impression 3D

Safran a annoncé le 26 avril que sa division Safran Corporates Ventures allait prendre une participation dans Prodways Group et collaborer pour le développement de matières et de procédés de fabrication additive. Le contrat de partenariat a une validité de cinq ans et pourra être renouvelé.



Un accord-cadre porte sur le développement des matières imprimables et des procédés d'assemblage avec des composés inorganiques (céramique, métal) pour les produits Safran. Il sera par la suite complété par des contrats spécifiques aux domaines d'application : fonderie, pièces métalliques en fabrication indirecte, poudres polymères à haute température pour composites. Si la technologie existe déjà en interne chez Safran, qui produit déjà pièces en impression 3D, elle sera appuyée par la solution multi-matériaux de Prodways et sa technologie MOVINGLight.