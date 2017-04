Eric Canal, directeur IFE et Systèmes de Cabine de Panasonic Avionics, présente NEXT

Co-leader mondial avec Thales du marché mondial des IFE, le japonais Panasonic a beaucoup fait évoluer son approche du marché. L'irruption de l'Internet et la volonté des compagnies aériennes de renouveler plus souvent les systèmes de divertissement à bord a conduit Panasonic à proposer une toute nouvelle offre, NEXT, au salon Aircraft Interiors qui s'est tenu début avril à Hambourg. Avec deux maîtres mots : la simplicité et la flexibilité.



Quelle est l'approche de NEXT ?



Elle est bien différente des approches anciennes fondées sur le hardware. (...)