Airbus maintient sa prévision de livraison d'avions en 2017 malgré des vents contraires

Airbus a maintenu sa prévision de livraison d'avions commerciaux cette année malgré les "aléas" du motoriste Pratt and Whitney, avec un objectif de plus de 700 avions livrés et une montée en cadence en ligne de l'A350. Le géant de l'aéronautique a vu son bénéfice net progresser de 52% au premier trimestre à 608 millions d'euros grâce à la cession de son entité Defence Electronics au fonds d'investissement KKR, qui a généré une plus-value nette de 560 millions d'euros. Le chiffre d'affaires d'Airbus a progressé de 7% sur la période à 13 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation (Ebit) ajusté a toutefois été divisé par deux, à 240 millions d'euros contre 498 millions au premier trimestre de 2016. Pour 2017, il prévoit la livraison "de plus de 700 avions commerciaux", contre 688 livrés en 2016. Le constructeur européen, qui est en pleine montée en cadence de production pour ses deux derniers appareils, l'A320neo sur le segment moyen-courrier et l'A350 sur le long-courrier, a assuré que ce dernier programme "est en bonne voie pour atteindre son objectif de production de 10 exemplaires par mois d'ici la fin 2018." La situation est plus contrastée pour l'A320neo. L'appareil "dépasse les attentes, même si certains clients rencontrent quelques aléas de mise en service qui doivent être résolus, notamment au niveau du moteur GTF de Pratt & Whitney", explique Airbus. L'A320neo est proposé avec deux motorisations au choix, le GTF de Pratt & Whitney et le Leap de CFM International, la co-entreprise de Safran et General Electric, dont les livraisons se déroulent sans encombre. Le motoriste américain, qui prévoit d'assembler de 350 à 400 exemplaires cette année, rencontre des problèmes de fiabilité pour son moteur, mais il a assuré mercredi être "en bonne voie pour (les) résoudre". Interrogé sur le sujet, le directeur financier d'Airbus, Harald Wilhem, a indiqué que son groupe attendait à présent des résultats, en reconnaissant que "le trimestre a été dur". Il a toutefois confirmé l'objectif de tripler les livraisons de l'A320neo cette année, soit environ 200 appareils, pour moitié dotés de moteurs Pratt, et pour moitié de Leap. Les prises de commandes d'Airbus se sont élevées à 3,8 milliards d'euros, soit presque moitié moins qu'au premier trimestre 2016 (7,2 milliards d'euros), principalement en raison du ralentissement des commandes d'avions commerciaux. Le titre Airbus reculait de 0,59% à 73,65 euros à 09H25, dans un marché en recul de 0,34%. - Prises de commandes "faibles" - L'avionneur, qui a enregistré six commandes nettes pour ses avions de ligne cette année au 31 mars, contre 10 l'an dernier au cours de la même période, anticipe un ralentissement des commandes nettes cette année, après des années fastes tirées par la forte croissance du trafic aérien dans le monde. "Les prises de commandes ont certes été faibles au premier trimestre comme ce qui avait été prévu, a reconnu Tom Enders, le président exécutif d'Airbus, mais n'oublions pas le carnet de commandes colossal de plus de 6.700 avions commerciaux restant à livrer, qui soutient l'actuelle montée en cadence de production." "L'exécution des programmes demeure essentielle pour l'ensemble de nos activités !", a-t-il ajouté. Affectée par la baisse des prix du brut qui pèse sur le secteur pétrolier, la branche hélicoptères a connu une petite embellie avec 60 commandes cette année, contre 51 au premier trimestre 2016. Concernant l'A400M, l'avion de transport militaire pour lequel il a dû passer une provision de 2,2 milliards d'euros l'an dernier, Airbus a prévenu que "des défis demeurent quant au développement des capacités contractuelles, à la sécurisation de commandes suffisantes à l'export dans les temps, à la réduction des coûts, ainsi qu'au risque commercial, qui pourrait s'avérer significatif". L'avionneur, qui souhaite voir allégées les pénalités du fait des retards du programme, a indiqué que les "discussions ont été engagées auprès des clients comme prévu". Tom Enders a assuré à l'AFP mi-avril que la première rencontre avec les Etats clients (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Turquie) en mars à Madrid avait été "positive", sans plus de détail. Airbus a livré quatre A400M au premier trimestre, contre deux durant la même période en 2016.