Norwegian s'enfonce dans le rouge au premier trimestre

La compagnie aérienne à bas coûts Norwegian Air Shuttle a annoncé jeudi un quasi-doublement de sa perte trimestrielle à cause du renchérissement du carburant, ainsi que d'effets de change et calendaires défavorables. Les résultats sont plus mauvais qu'attendu et l'action a ouvert en baisse de 3,40% à la Bourse d'Oslo. La troisième low cost européenne, derrière Ryanair et Easyjet, a perdu près de 1,5 milliard de couronnes (158,5 millions d'euros) au premier trimestre après une perte nette de 800 millions de couronnes un an auparavant. "Ce trimestre-ci, nous avons en particulier observé les effets d'une hausse du prix du carburant conjuguée à un renforcement de la couronne face à la livre anglaise, l'euro et la couronne suédoise qui représentent près de la moitié de nos ventes", a expliqué le directeur général Bjørn Kjos dans le rapport. "Les chiffres sont de surcroît affectés par le fait que Pâques (période propice aux voyages, NDLR) n'était pas au premier trimestre comme l'an dernier", a-t-il ajouté. Norwegian a pourtant transporté 14% de passagers en plus (6,7 millions), une croissance tirée, dit-elle, par des destinations comme les États-Unis, l'Espagne et la France. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9%, à 5,4 milliards de couronnes. Sa perte brute d'exploitation (EBITDA) s'est élevée à 1,3 milliard contre 606 millions au premier trimestre 2016. Au cours du trimestre, Norwegian a lancé 39 lignes nouvelles, notamment dans le long courrier avec des liaisons transatlantiques supplémentaires. Mais son taux de remplissage s'est légèrement détérioré, à 84,4% contre 85,2% il y a un an. La compagnie a par ailleurs diminué de 4% ses coûts unitaires par passager, hors carburant, moins qu'espéré par les analystes.